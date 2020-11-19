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Почалось позачергове засідання підгрупи ТКГ: що обговорюють

Новость на русском → Київ, Четвер 19 листопада 2020 14:39
Почалось позачергове засідання підгрупи ТКГ: що обговорюють Фото ситуація на Донбасі (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Сьогодні розпочалось позачергове засідання гуманітарної підгрупи ТКГ. Сторони розмовляють по відеозв'язку.

Про це повідомляє прес-служба української делегації в ТКГ.

Основним питанням для обговорення є розблокування роботи КПВВ.

"О 14:00 у режимі відеоконференції розпочалось позачергове засідання гуманітарної підгрупи ТКГ", - йдеться у повіомленні.

Сьогодні вранці українська сторона запропонувала російській провести позачергове засідання ТКГ. Головними темами запропонували обмін полоненими і розблокування роботи КПВВ.

Нагадаємо, Україна має намір в 2021 році відкрити сервісні центри на всіх контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі і адміністративному кордоні з Кримом.

Раніше МЗС України заявив, що Росія не бажає полегшити гуманітарну ситуацію на Донбасі, блокуючи роботу пунктів пропуску.

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