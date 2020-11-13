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Франція та Німеччина закликали Росію негайно відкрити КПВВ на Донбасі

Новость на русском → Берлін, П'ятниця 13 листопада 2020 18:39
Франція та Німеччина закликали Росію негайно відкрити КПВВ на Донбасі Фото: Хайко Маас (flickr.com/spdde)
Автор: Дмитро Левицький

Берлін та Париж вітають виконання Україною своїх зобов'язань щодо відкриття двох нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі. Росія та підконтрольні їй бойовики повинні негайно відкрити всі існуючі переходи через лінію розмежування.

Про це йдеться у спільній заяві Німеччини та Франції, яку опублікувало німецьке Міністерство закордонних справ.

Берлін та Париж закликали Росію використати свій вплив для забезпечення виконання домовленостей "нормандської четвірки", адже Москва, як наголошується в заяві, несе спільну відповідальність за виконання угод Паризького саміту.

"Конфлікт не повинен тривати за спиною населення, розкол не повинен розширюватися", - підкреслюється в заяві Німеччини та Франції.

Зазначимо, мова йде про КПВВ "Щастя" та "Золоте", які українська сторона відкрила 10 листопада. Однак підконтрольні Росії окупаційні адміністрації відмовилися почати пропуск населення через лінію розмежування в Золотому та Щасті.

Нагадаємо, станом на сьогодні, за даними прикордонників, на Донбасі фактично працюють лише два КПВВ. Пропуск населення здійснюється тільки через КПВВ "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке".

Крім того, вчора Україна в ОБСЄ зажадала від Росії пояснень, чому вона та її бойовики зривають відкриття КПВВ на Донбасі.

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Франція та Німеччина закликали Росію негайно відкрити КПВВ на Донбасі
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Франція та Німеччина закликали Росію негайно відкрити КПВВ на Донбасі
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