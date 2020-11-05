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Рада розгляне закон про відновлення е-декларування наступного пленарного тижня

Новость на русском → Київ, Четвер 05 листопада 2020 11:31
Рада розгляне закон про відновлення е-декларування наступного пленарного тижня Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Народні депутати проголосували за те, щоб законопроект №4304 про відновлення е-декларування розглянути на наступному пленарному тижні. Автор документа - спікер парламенту Дмитро Разумков.

Відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні парламенту.

Разумков на засіданні Ради повідомив, що був внесений альтернативний законопроект, щодо якого ще немає рішення комітету. Через це голосування відклали.

Зазначимо, наступний пленарний тиждень має відбутися 17-20 листопада.

Нардепи проголосували за скорочення термінів підготовки до другого читання законопроектів №4304, 4304-1. "За" 292 нардепа.

Як писало РБК-Україна, даний законопроект внесли в парламент 2 листопада. Разумков анонсував цей документ у ході ранкового засідання погоджувальної ради парламенту.

Відзначимо, 27 жовтня Зеленський вніс до Верховної ради законопроект, згідно з яким припиняються повноваження усіх діючих суддів Конституційного суду України.

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