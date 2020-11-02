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У Раді зареєстрували законопроект для відновлення е-декларування

Новость на русском → Київ, Понеділок 02 листопада 2020 20:40
У Раді зареєстрували законопроект для відновлення е-декларування Фото: засідання Ради (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Верховній раді зареєстрували проект закону, який має відновити електронне декларування в Україні після рішення Конституційного суду. Ініціаторами законопроекту є депутати фракції "Слуга народу".

Про це свідчать дані офіційного порталу парламенту.

Проект закону передбачає відновлення дії тих статтей закону "Про запобігання корупції", які діяли до рішення Конституційного суду.

Після ухвалення цього документу, Кабінету міністрів буде доручено напрацювати пропозиції щодо змін до закону про запобігання корупції, які б дозволили врегулювати питання, порушені Конституційним судом.

Документ вже направили на розгляд в профільний парламентський комітет.

Нагадаємо, минулого тижня КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, чим заблокував роботу НАЗК та системи електронного декларування.

Проте 29 жовтня Кабмін видав розпорядження, яким зобов'язав НАЗК відновити роботу системи е-декларування.

Сьогодні голова Верховної ради Дмитро Разумков анонсував внесення до парламенту законопроекту для відновлення електронного декларування.

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