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Відновлення е-декларування: комітет ВР підтримав законопроект Разумкова

Новость на русском → Україна, Вівторок 03 листопада 2020 16:55
Відновлення е-декларування: комітет ВР підтримав законопроект Разумкова Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Комітет Верховної ради з питань антикорупційної політики підтримав законопроект №4304 про відновлення електронного декларування у первісному вигляді. Автор документа - спікер парламенту Дмитро Разумков.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, члени комітету визнали законопроект відповідним нормам антикорупційного законодавства. Комітет рекомендує ВР включити його до порядку денного і прийняти проект за основу і в цілому. "За" таке рішення проголосували 6 членів комітету, 4 - утрималися, а 2 були проти.

Варто підкреслити, що законопроект президента Володимира Зеленського комітет не розглядав.

Нагадаємо, даний законопроект внесли в парламент у понеділок, 2 листопада. Разумков анонсував цей документ у ході ранкового засідання погоджувальної ради парламенту.

Як писало РБК-Україна, 27 жовтня Зеленський вніс до Верховної ради законопроект, згідно з яким припиняються повноваження всіх діючих суддів Конституційного суду України.

Глава держави просить визнати рішення КСУ від 27 жовтня "нікчемним" і таким, що прийнято в умовах реального конфлікту інтересів.

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