Рада рассмотрит закон о возобновлении е-декларирования на следующей пленарной неделе

Народные депутати проголосовали за то, чтобы законопроект №4304 о возобновлении е-декларирования рассмотреть на следующей пленарной неделе. Автор документа - спикер парламента Дмитрий Разумков.

Соответствующее решение приняли сегодня на заседании парламента.

Разумков на заседании Рады сообщил, что был внесен альтернативный законопроект, по которому еще нет решения комитета. Поэтому голосование отложили.

Отметим, следующая пленарная неделя должна состояться 17-20 ноября.

Нардепы проголосовали за сокращение сроков подготовки ко второму чтению законопроектов №4304, 4304-1. "За" 292 нардепа.

Как писало РБК-Украина, данный законопроект внесли в парламент 2 ноября. Разумков анонсировал этот документ в ходе утреннего заседания согласительного совета парламента.

Отметим, 27 октября Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины.