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Рада розгляне призначення в Кабмін 17-18 грудня, - Корнієнко

Новость на русском → Київ, Вівторок 15 грудня 2020 21:11
Рада розгляне призначення в Кабмін 17-18 грудня, - Корнієнко Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Верховна рада не планує розглядати на завтрашньому засіданні питання призначення нових міністрів. На завтрашньому порядку денному лише звільнення міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба.

Про це на брифінгу за підсумками засіданні фракції "Слуга народу" заявив нардеп Олександр Корнієнко.

Як розповів Корнієнко, на сьогоднішньому засіданні заслухали всіх кандидатів на міністерські посади, однак завтра за їх призначення народні депутати не будуть голосувати.

"Будуть голосуватися, скоріш за все, в четвер (17 грудня - ред.). Якщо буде питання по Абрамовському вирішено, то в четвер голосуватимуть його звільнення, а в п'ятницю (18 грудня - ред.) призначення. Завтра голосуватиметься звільнення Бессараба", - зазначив він.

Нардеп додав, що завтра кандидати на посади в Кабміні мають зустрітися з іншими парламентськими фракціями, щоб знайти серед них підтримку.

"Монобільшість дасть максимальну кількість голосів й інші фракції, я думаю, будуть їх підтримувати", - додав Корнієнко.

Нагадаємо, цього тижня парламент може призначити нових міністрів освіти, енергетики, а також змінити міністра у справах ветеранів. У "Слузі народу" розповіли, хто може очолити ці міністерства.

Крім того, народні депутати можуть призначити нових міністрів екології та аграрної політики. У монобільшості назвали кандидатів на ці посади.

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Рада розгляне призначення в Кабмін 17-18 грудня, - Корнієнко
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Рада розгляне призначення в Кабмін 17-18 грудня, - Корнієнко
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