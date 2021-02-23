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Рада прийняла закон про держслужбу з пропозиціями Зеленського

Автор: Анастасія Рокитна

Парламент України сьогодні, 23 лютого, ухвалив закон про держслужбу. Цей закон підтримали з пропозиціями президента Володимира Зеленського.

Відповідну рішення ухвалили на позачерговому засіданні Ради.

Законопроект №4531 підтримали 267 народних депутатів. Документ відновлює проведення конкурсів на посади на державній службі, а також розширює повноваження виконуючого обов'язки міністра.

Раніше Володимир Зеленський ветував цей закон, а потім вніс свої пропозиції.

Як пояснили в ОП, президент підтримує необхідність відновлення конкурсів на посади держслужби, але положення про виконання першим заступником міністра або заступниками (в період, коли посада міністра вакантна) тільки окремих повноважень міністра, є неприйнятними.

Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський на зустрічі з керівництвом фракції "Слуга народу" пригрозив розпуском парламенту. Причиною цього став нібито законопроект про держслужбовців. Зеленський хоче, щоб документ був прийнятий з його пропозиціями.

РБК-Україна писало, що Зеленський ветував закон про повернення конкурсів для держслужбовців.

Після цього голова Верховної ради Дмитро Разумков офіційно скликав позачергове засідання парламенту.

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