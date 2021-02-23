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Рада приняла закон о госслужбе с предложениями Зеленского

Автор: Анастасия Рокитна

Парламент Украины сегодня, 23 февраля, принял закон о госслужбе. Этот закон поддержали с предложениями президента Владимира Зеленского.

Сответствующее решение приняли на внеочередном заседании Рады.

Законопроект №4531 поддержали 267 народных депутатов. Документ возобновляет проведение конкурсов на должности на государственной службе, а также расширяет полномочия исполняющего обязанности министра.

Ранее Владимир Зеленский ветировал этот закон, а потом внес свои предложения.

Как пояснили в ОП, президент поддерживает необходимость возобновления конкурсов на должности госслужбы, но положения о выполнении первым заместителем министра или заместителями (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий министра, являются неприемлемыми.

Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский на встрече с руководством фракции "Слуга народа" пригрозил роспуском парламента. Причиной этому стал якобы законопроект о госслужащих. Зеленский хочет, чтобы документ был принят с его предложениями.

РБК-Украина писало, что Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов для госслужащих.

После этого глава Верховной рады Дмитрий Разумков официально созвал внеочередное заседание парламента.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийВерховная РадагосслужбаЗакон
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