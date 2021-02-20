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Разумков скликав позачергове засідання Ради: що розглянуть

Новость на русском → Київ, Субота 20 лютого 2021 11:44
Разумков скликав позачергове засідання Ради: що розглянуть Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Голова Верховної ради Дмитро Разумков офіційно скликав позачергове засідання парламенту. Засідання призначили на 12-ту годину вівторка, 23 лютого.

Про це повідомили в Апараті ВР.

На позачерговому засіданні Ради народні депутати розглянуть законопроект для відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, а також щодо повноважень виконувачів обов'язків міністра.

Мова йде про законопроект, який ветував президент Володимир Зеленський та повернув в Раду з пропозиціями.

Як заявляв прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, через ветування закону виплата зарплат шахтарів стоїть під загрозою, бо в.о. голови Міненерго не може підписати необхідні документи.

Нагадаємо, 16 лютого Верховна рада прийняла проект закону "Про внесення змін до деяких законів України про відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби".

Однак президент Зеленський ветував цей законопроект. Президент попросив депутатів переглянути повноваження заступників міністрів.

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