Рада змінила бюджет-2020 для підтримки бізнесу на час карантину

Верховна рада внесла зміни до державного бюджету на 2020 рік. Ці зміни направлені на підтримку бізнесу на час карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За відповідний законопроект №4431 в цілому проголосували 304 нардепи.

Закон вніс зміни до статті 28 закону про держбюджет-2020. Вони дозволяють спрямовувати кошти Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 та її наслідками на надання:

одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності через посилення карантину;

одноразової матдопомоги бізнесу з метою збереження робочих місць найманих працівників;

одноразової компенсації бізнесу витрат, понесених за сплату ЄСВ за найманих осіб.

Нагадаємо, Рада також внесла ряд змін до Податкового кодексу для підтримки бізнесу на час карантину. Нардепи прийняли за основу і в цілому законопроект №4430.

Як писало РБК-Україна, фізичні особи-підприємці в Україні отримають по 8 тисяч гривень виплат: Рада в цілому схвалила законопроект №4429.

Так, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що закон про підтримку малого і середнього бізнесу повинен набрати чинності до 9 грудня.