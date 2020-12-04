Рада изменила бюджет-2020 для поддержки бизнеса на время карантина

Верховная рада внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год. Эти изменения направлены на поддержку бизнеса на время карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За соответствующий законопроект №4431 в целом проголосовали 304 нардепа.

Закон внес изменения в статью 28 закона о госбюджете-2020. Они позволяют направлять средства Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями на предоставление:

одноразовой материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности усиления карантина;

одноразовой матпомощи бизнесу с целью сохранения рабочих мест наемных работников;

одноразовой компенсации бизнесу расходов, понесенных за уплату ЕСВ за наемных лиц.

Напомним, Рада также внесла ряд изменений в Налоговый кодекс для поддержки бизнеса на время карантина. Нардепы приняли за основу и в целом законопроект №4430.

Как писало РБК-Украина, физические лица-предприниматели в Украине получат по 8 тысяч гривен выплат: Рада в целом одобрила законопроект №4429.

Так, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что закон о поддержке малого и среднего бизнеса должен вступить в силу до 9 декабря.