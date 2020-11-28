Закон про підтримку бізнесу повинен набрати чинності до 9 грудня, - Арахамія

Закон про підтримку малого і середнього бізнесу повинен набрати чинності до 9 грудня. Він передбачає компенсацію для найманих працівників.

Про це заявив голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія, передає "Інтерфакс-Україна".

"Дуже малі терміни для того, щоб цей законопроект був вже підписаний і набув чинності з 9 грудня. Тому що є 2 мільйони людей, найманих працівників, які можуть отримати цю компенсацію - 8 тисяч гривень на людину", - сказав він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський анонсував, що підприємцям, чий бізнес постраждав від посилення карантину в Україні, виплатять по 8 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що Зеленський хоче відновити карантинні заходи підтримки економіки.

Детальніше про ситуацію з бізнесом читайте в матеріалі РБК-Україна "Рахунок за карантин: скільки в Україні і світі витрачають на допомогу під час пандемії".

Крім того, в середині листопада у Верховній раді створили групу для розробки законів про підтримку малого і середнього бізнесу на час карантину.