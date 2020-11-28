ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Закон про підтримку бізнесу повинен набрати чинності до 9 грудня, - Арахамія

Новость на русском → Київ, Субота 28 листопада 2020 16:40
Закон про підтримку бізнесу повинен набрати чинності до 9 грудня, - Арахамія Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Закон про підтримку малого і середнього бізнесу повинен набрати чинності до 9 грудня. Він передбачає компенсацію для найманих працівників.

Про це заявив голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія, передає "Інтерфакс-Україна".

"Дуже малі терміни для того, щоб цей законопроект був вже підписаний і набув чинності з 9 грудня. Тому що є 2 мільйони людей, найманих працівників, які можуть отримати цю компенсацію - 8 тисяч гривень на людину", - сказав він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський анонсував, що підприємцям, чий бізнес постраждав від посилення карантину в Україні, виплатять по 8 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що Зеленський хоче відновити карантинні заходи підтримки економіки.

Детальніше про ситуацію з бізнесом читайте в матеріалі РБК-Україна "Рахунок за карантин: скільки в Україні і світі витрачають на допомогу під час пандемії".

Крім того, в середині листопада у Верховній раді створили групу для розробки законів про підтримку малого і середнього бізнесу на час карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Давид Арахамія бюджет бизнес
NEWS
Нарада фракцій у Верховній раді: про що домовилися
Олександр Білоусфінансовий редактор Нарада фракцій у Верховній раді: про що домовилися
DAILY
Стратегія-2024. Чому Трамп не визнає поразку на виборах у США
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Стратегія-2024. Чому Трамп не визнає поразку на виборах у США