У Путіна заявили про "репресивні" дії України проти опозиції

У Кремлі зробили заяву через обшуки біля офісу політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" . У РФ назвали це репресіями.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС .

Він заявив, що є побоювання, що це буде продовжуватися.

"Є побоювання, що реакція (на опозицію, - ред.) буде далі набирати обертів в Україні", - сказав він.

РБК-Україна писало, що українські правоохоронці провели обшуки біля офісу ОПЗЖ. Там виявили мікроавтобус, на якому втекли учасники стрілянини поблизу забудови в Голосіївському районі Києва.

Як повідомлялося, група осіб приїхала на автомобілі до будівельного майданчика і почала стріляти в повітря, після чого з місця події зникла.