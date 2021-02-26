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У Путина заявили о "репрессивных" действиях Украины против оппозиции

Новина українською → Москва, Пятница 26 февраля 2021 11:57
У Путина заявили о "репрессивных" действиях Украины против оппозиции Фото: Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Анастасия Рокитна

В Кремле сделали заявление из-за обысков возле офиса политической партии "Оппозиционная платформа - За життя". В РФ назвали это репрессиями.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Он заявил, что есть опасения, что это будет продолжаться.

"Есть опасения, что реакция (на оппозицию, - ред.) будет дальше набирать обороты в Украине", - сказал он.

РБК-Украина писало, что украинские правоохранители провели обыски возле офиса ОПЗЖ. Там обнаружили микроавтобус, на котором скрылись участники стрельбы вблизи застройки в Голосеевском районе Киева.

Как сообщалось, группа лиц приехала на автомобиле к строительной площадке и начала стрелять в воздух, после чего с места происшествия скрылась.

Напомним, Украина ввела санкции против Виктора Медведчука. Среди решений СНБО также было поручение вернуть в государственную собственность так называемую "трубу Медведчука". Речь идет нефтепродуктопроводе "Самара - Западное направление".

Отметим, Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на украинский участок магистрального нефтепродуктопровода.

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У Путина заявили о "репрессивных" действиях Украины против оппозиции
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