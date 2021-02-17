Путін заявив про роль України у справі "Північного потоку-2"

Президент Росії Володимир Путін пояснив заяви Заходу про можливість введення санкції проти газопроводу "Північний потік-2". Він вважає, що це через Україну.

Про це він заявив на зустрічі з лідерами фракцій Держдуми, передає "Інтерфакс".