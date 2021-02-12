У Сенаті США закликали Байдена ввести санкції проти "Північного потоку-2"

Глава Комітету з міжнародних відносин Сенату республіканець Джеймс Ріш та віце-голова групи підтримки України в Сенаті демократка Джинн Шахін закликали президента Джо Байдена ввести санкції проти "Північного потоку-2". Сенатори занепокоєні повідомленнями про можливу угоду для уникнення обмежень.

"Преса повідомляє, що уряд Німеччини висунуло пропозицію, яка вимагає від США ігнорування санкцій (проти газопроводу - ред.). Відносини США з Німеччиною - наріжний камінь трансатлантичного альянсу, але дозвіл на завершення "Північного потоку-2" не конструктивний шлях для цього партнерства", - заявили сенатори у спільному листі.

Сенатори Ріш та Шахін наголосили, чекають від адміністрації Байдена опублікування затвердженого Конгресом звіту про компанії, що беруть участь в будівництві трубопроводу, до 16 лютого.

Російський газопровід "Північний потік-2" має на меті з'єднання газотранспортних систем Росії та Німеччини через Балтійське море в обхід території України.

Завершення будівництва газопроводу зашкодить Україні, адже Росія може скоротити або скасувати транзит газу, який приносить в український бюджет мільярди доларів. Крім того, у США також вважають, що "Північний потік-2" зашкодить енергонезалежності Європи.