ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Сенаті США закликали Байдена ввести санкції проти "Північного потоку-2"

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 12 лютого 2021 20:53
У Сенаті США закликали Байдена ввести санкції проти "Північного потоку-2" Фото: "Північний потік-2" (nord-stream2.com by Paul Langrock)
Автор: Дмитро Левицький

Глава Комітету з міжнародних відносин Сенату республіканець Джеймс Ріш та віце-голова групи підтримки України в Сенаті демократка Джинн Шахін закликали президента Джо Байдена ввести санкції проти "Північного потоку-2". Сенатори занепокоєні повідомленнями про можливу угоду для уникнення обмежень.

Про це повідомляє американське агентство Bloomberg.

"Преса повідомляє, що уряд Німеччини висунуло пропозицію, яка вимагає від США ігнорування санкцій (проти газопроводу - ред.). Відносини США з Німеччиною - наріжний камінь трансатлантичного альянсу, але дозвіл на завершення "Північного потоку-2" не конструктивний шлях для цього партнерства", - заявили сенатори у спільному листі.

Сенатори Ріш та Шахін наголосили, чекають від адміністрації Байдена опублікування затвердженого Конгресом звіту про компанії, що беруть участь в будівництві трубопроводу, до 16 лютого.

Російський газопровід "Північний потік-2" має на меті з'єднання газотранспортних систем Росії та Німеччини через Балтійське море в обхід території України.

Завершення будівництва газопроводу зашкодить Україні, адже Росія може скоротити або скасувати транзит газу, який приносить в український бюджет мільярди доларів. Крім того, у США також вважають, що "Північний потік-2" зашкодить енергонезалежності Європи.

Нагадаємо, у Держдепі США заявляли, що "Північний потік-2" підриває трансатлантичну безпеку, а його реалізація також посилює вплив Росії на союзників США.

Додамо, компанія Nord Stream 2 AG тимчасово зупинила будівництво газопроводу "Північний потік - 2". Укладання труб газопроводу призупинили через негоду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Северный поток-2 Санкції
NEWS
Вибух на дитмайданчику в Києві: порушено дві справи
Вибух на дитмайданчику в Києві: порушено дві справи
DAILY
Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ