США і Німеччина почали переговори щодо "Північного потоку-2"

США розпочали переговори з Німеччиною щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2". Вони обговорюють список компаній, проти яких можуть ввести санкції.

Про це повідомляє Wall Street Journal .

США готують список компаній, які потенційно можуть потрапити під санкції. Також є ймовірність, що американці відмовляться їх вводити.

"Адміністрація Байдена почала переговори з Берліном про майбутнє газопроводу, включаючи загрози санкцій проти компаній, що беруть участь у будівництві "Північного потоку-2", - сказав німецький чиновник у коментарі виданню.

Раніше видання Financial Times писало, що Німеччина планує переконати США відмовитися від санкцій проти російського газопроводу.

Зокрема, в Німеччині розглядають можливість застосування механізму, який дозволить німецькій стороні самостійно перекрити газопровід в разі тиску Росії на Україну.