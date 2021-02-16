США і Німеччина почали переговори щодо "Північного потоку-2"
США розпочали переговори з Німеччиною щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2". Вони обговорюють список компаній, проти яких можуть ввести санкції.
Про це повідомляє Wall Street Journal.
США готують список компаній, які потенційно можуть потрапити під санкції. Також є ймовірність, що американці відмовляться їх вводити.
"Адміністрація Байдена почала переговори з Берліном про майбутнє газопроводу, включаючи загрози санкцій проти компаній, що беруть участь у будівництві "Північного потоку-2", - сказав німецький чиновник у коментарі виданню.
Раніше видання Financial Times писало, що Німеччина планує переконати США відмовитися від санкцій проти російського газопроводу.
Зокрема, в Німеччині розглядають можливість застосування механізму, який дозволить німецькій стороні самостійно перекрити газопровід в разі тиску Росії на Україну.
Нагадаємо, в Сенаті США закликали нового президента Джо Байдена ввести санкції проти "Північного потоку-2".
Зокрема, в Держдепі США заявляли, що "Північний потік-2" підриває трансатлантичну безпеку, а його реалізація також підсилює вплив Росії на союзників США.