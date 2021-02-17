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Путин заявил о роли Украины в деле "Северного потока-2"

Автор: Анастасия Рокитна

Президент России Владимир Путин объяснил заявления Запада о возможности введения санкции против газопровода "Северный поток-2". Он считает, что это из-за Украины.

Об этом он заявил на встрече с лидерами фракций Госдумы, передает "Интерфакс".

По его словам, противники газопровода хотят заставить таким образом Россию платить за ситуацию в Украине.

"Почему все так крутятся вокруг "Северного потока - 2"? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект в Украине", - заявил он.

Отметим, российская газовая компания "Газпром" рассчитывает запустить трубопровод "Северный поток-2" уже в 2021 году. Весной планируется завершить работы в водах Дании.

Вчера сообщалось, что США провели переговоры с Германией по поводу строительства газопровода "Северный поток-2". Они обсуждали список компаний, против которых могут ввести санкции.

Ранее в Сенате США призвали нового президента Джо Байдена ввести санкции против "Северного потока-2".

Напомним, министр экономики Германии выступил против отказа от достройки "Северного потока-2". По его словам, в таком случае немецкие компании потеряют "гигантские инвестиции".

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Новости Украины Владимир ПутинУкраинаСеверный поток-2
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