Путін заявив, що "не залишить Донбас"

Президент Російської Федерації Володимир Путін зробив заяву щодо українського Донбасу. Він стверджує, що не збирається покидати Донбас "не дивлячись ні на що".

Під час спілкування з журналістами Путін заявив, що у нього "перед очима стоять деякі люди, які отримали травми та каліцтва, особливо діти, у Донбасі".

"На наших з вами плечах - я кажу „наших з вами“, тому що ви четверта влада - величезна відповідальність за Росію в цілому... Донбас ми не кинемо. Незважаючи ні на що", - сказав російський президент.