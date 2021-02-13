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Путін заявив, що "не залишить Донбас"

Автор: Инна Собора

Президент Російської Федерації Володимир Путін зробив заяву щодо українського Донбасу. Він стверджує, що не збирається покидати Донбас "не дивлячись ні на що".

Про це повідомляє ТАСС.

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Під час спілкування з журналістами Путін заявив, що у нього "перед очима стоять деякі люди, які отримали травми та каліцтва, особливо діти, у Донбасі".

"На наших з вами плечах - я кажу „наших з вами“, тому що ви четверта влада - величезна відповідальність за Росію в цілому... Донбас ми не кинемо. Незважаючи ні на що", - сказав російський президент.

Раніше у Путіна заявили, що Російська Федерація не планує включати в свій склад окупований Донбас.

РБК-Україна писало, що Путін заявляв, що врегулювання на Донбасі неминуче і Росія буде нарощувати підтримку у питаннях виробництва, соціального та інфраструктурного характеру.

виключив перегляд мінських угод без прямого діалогу України з ОРДЛО.

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Новини України Володимир ПутінДонбас
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