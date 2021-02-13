Путин заявил, что "не бросит Донбасс"

Президент Российской Федерации Владимир Путин сделал заявление относительно украинского Донбасса. Он утверждает, что не собирается бросать Донбасс "несмотря ни на что".

Во время общения с журналистами Путин заявил, что у него "перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, в Донбассе".

"На наших с вами плечах - я говорю „наших с вами“, потому что вы четвертая власть - огромная ответственность за Россию в целом... Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что", - сказал российский президент.