Путин заявил, что "не бросит Донбасс"

Президент Российской Федерации Владимир Путин сделал заявление относительно украинского Донбасса. Он утверждает, что не собирается бросать Донбасс "несмотря ни на что".
Об этом сообщает ТАСС.
Во время общения с журналистами Путин заявил, что у него "перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, в Донбассе".
"На наших с вами плечах - я говорю „наших с вами“, потому что вы четвертая власть - огромная ответственность за Россию в целом... Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что", - сказал российский президент.
Ранее у Путина заявили, что Российская Федерация не планирует включать в свой состав оккупированный Донбасс.
РБК-Украина писало, что Путин заявлял, что урегулирование на Донбассе неизбежно и Россия будет наращивать поддержку в вопросах производства, социального и инфраструктурного характера.
Он также исключил пересмотр минских соглашений без прямого диалога Украины с ОРДЛО.