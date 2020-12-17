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Путін виключає перегляд мінських угод без прямого діалогу з ОРДЛО

Новость на русском → Москва, Четвер 17 грудня 2020 12:59
Путін виключає перегляд мінських угод без прямого діалогу з ОРДЛО Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Мінські угоди щодо врегулюванню на Донбасі не буде переглянуто без прямого діалогу України з бойовиками з окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Київ не зможе їх змінити в односторонньому порядку.

Про це на підсумковій прес-конференції заявив президент Росії Володимир Путін.

За його словами, українська влада нібито публічно заявляє про те, що не збирається виконувати мінські угоди.

"Ставиться питання про перегляд їх основних положень. А я хочу звернути вашу увагу на те, що мінські угоди підтверджені відповідною резолюцією Радбезу ООН, а значить набули чинності міжнародного закону. Тому в односторонньому порядку нічого переглянути не вдасться. Треба з повагою ставитися до іншої сторони, яка підписала цей документ, а саме до представників Донбасу", - додав Путін.

Відзначимо, під мінських угодами від 12 лютого 2015 року стоять підписи представників Росії, України і ОБСЄ, а також вже колишніх ватажків так званих "республік" Олександра Захарченка та Ігоря Плотницького без вказівки їх статусу.

Росія періодично наголошує на необхідності прямого діалогу України з представниками окупаційної влади, однак Київ називає їх маріонетками та вважає за краще обговорювати врегулювання з Москвою.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що розвиток відносин Росії та України залежить від офіційного Києва. На його думку, нинішньому керівництву України нібито не вистачає "політичної мужності".

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