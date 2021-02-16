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Вирок по розстрілах на Майдані може бути в цьому році, - Венедіктова

Автор: Анастасія Рокитна

Генпрокурор України Ірина Венедіктова розповіла про результати розслідування справ Майдану станом на 16 лютого 2021 року. За її словами, в 2020 році було повідомлено про підозру 42 особам.

Про це вона заявила у своєму відеозверненні.

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За її словами, у цьому році очікують завершення судового розгляду в суді першої інстанції щодо розстрілів на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

"З огляду на періодичність судових засідань, ми маємо підстави розраховувати на вирок до кінця 2021-го", - зазначила вона.

Також вона розповіла, що заочне розслідування здійснюється відносно 10 колишніх співробітників полку "Беркут", які підозрюються у вчиненні 20 лютого 2014 року умисних вбивств 48 осіб та замахів на умисні вбивства 80 осіб, терористичного акту та інших злочинів.

Нагадаємо, вирок "беркутівцям" по справі Майдану можуть винести в середині 2021 року.

Раніше РБК-Україна писало, що прокуратура назвала основні докази провини "беркутівців".

Більш детально в матеріалі видання "Справа Майдану: що змінилося за рік після обміну екс-бійців "Беркута".

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