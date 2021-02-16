Вирок по розстрілах на Майдані може бути в цьому році, - Венедіктова

Генпрокурор України Ірина Венедіктова розповіла про результати розслідування справ Майдану станом на 16 лютого 2021 року. За її словами, в 2020 році було повідомлено про підозру 42 особам.

Про це вона заявила у своєму відеозверненні .

За її словами, у цьому році очікують завершення судового розгляду в суді першої інстанції щодо розстрілів на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

"З огляду на періодичність судових засідань, ми маємо підстави розраховувати на вирок до кінця 2021-го", - зазначила вона.

Також вона розповіла, що заочне розслідування здійснюється відносно 10 колишніх співробітників полку "Беркут", які підозрюються у вчиненні 20 лютого 2014 року умисних вбивств 48 осіб та замахів на умисні вбивства 80 осіб, терористичного акту та інших злочинів.