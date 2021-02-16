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Приговор по расстрелам на Майдане может быть в этом году, - Венедиктова

Автор: Анастасия Рокитна

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала о результатах расследования дел Майдана по состоянию на 16 февраля 2021 года. По ее словам, в 2020 году было сообщено о подозрении 42 лицам.

Об этом она заявила в своем видеообращении.

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По ее словам, в этом году ожидают завершения судебного разбирательства в суде первой инстанции относительно расстрелов на улице Институтской 20 февраля 2014 года.

"Учитывая периодичность судебных заседаний, мы имеем основания рассчитывать на приговор до конца 2021-го", - отметила она.

Также она рассказала, что заочное расследование осуществляется в отношении 10 бывших сотрудников полка "Беркут", которые подозреваются в совершении 20 февраля 2014 года умышленных убийств 48 человек и покушений на умышленные убийства 80 лиц, террористического акта и других преступлений.

Напомним, приговор "беркутовцам" по делу Майдана могут вынести в середине 2021 года.

Ранее РБК-Украина писало, что прокуратура назвала основные доказательства вины "беркутовцев".

Более подробно в материале издания "Дело Майдана: что изменилось за год после обмена экс-бойцов "Беркута".

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