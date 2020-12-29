Вирок "беркутівцям" по справі Майдану можуть винести в середині 2021 року

Вирок колишнім співробітникам спецпідрозділу "Беркут" можуть винести в середині наступного року. До кінця весни можуть бути судові дебати.

Про це сказав РБК-Україна представник захисту, адвокат Ігор Варфоломєєв, йдеться в матеріалі "Справа Майдану: що змінилося за рік після обміну екс-бійців "Беркута".

"Дебати теж займуть кілька засідань і, я думаю, що на початку літа суд піде в дорадчу кімнату для винесення вироку", - припустив адвокат.

Адвокат запевняє, що його підзахисні досі знаходяться в ОРДЛО і не виїхали в Росію. За його словами, "беркутівці" хотіли повернутися на підконтрольну Україні територію, але їх паспорта прострочені або їх взагалі немає.

Разом з тим, начальник відділу "майдановского департаменту" Офісу генпрокурора Ігор Земсков в коментарі РБК-Україна заявив, що зараз робляться активні дії для розшуку Олега Янішевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна.

Зазначимо, у розстрілі активістів на Майдані підозрюють 5 екс-бійців "Беркута": Сергія Тамтуру, Олександра Маринченко, Павла Аброськіна, Сергія Зінченка і Олега Янішевського.

Всі вони були звільнені в кінці грудня 2019 року для участі в обміні полоненими в рамках домовленостей між президентами України і Росії. "Беркутівці" Тамтура і Маринченко 8 лютого 2020 року повернулися на підконтрольну територію України

Раніше повідомлялося, що слідчі ДБР направили до суду обвинувальні акти проти двох колишніх співробітників спецполку "Беркут" у Києві по справах Майдану.