Справи Майдану: прокуратура назвала основні докази провини "беркутівців"

У прокуратури достатньо доказів провини колишніх "беркутівців" Сергія Тамтури і Олександра Маринченка. Вони можуть бути притягнуті до відповідальності як мінімум за співучасть у вбивстві.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Справа Майдану: що змінилося за рік після обміну екс-бійців "Беркута".

Все обвинувачення має докази причетності до вбивств 48 і поранення 80 учасників протестів на Інститутській шести колишніх "беркутівців" - Дмитра Садівника, Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури і Олега Янішевського. При цьому в Україні знаходяться зараз тільки Маринченко та Тамтура.

За словами начальника відділу "майдановского департаменту" Офісу генпрокурора Ігоря Земскова, зараз робляться активні дії для розшуку Янішевського, Зінченко і Аброськіна, які в кінці 2019 року був включені у списки обміну з ОРДЛО. Садівників виїхав у Крим ще в 2014-му році.

Зараз у Києві тривають судові слухання у справах Тамтури і Маринченка.

"Є докази їх діяльності там (на місці вбивств, - ред.). І, крім того, є "спільний умисел", тобто, як ми це називаємо - конклюдентні дії. Так як вони з ранку до вечора перебували на Інститутській у складі одного підрозділу, не покидали його, перебували позаду тих осіб, які стріляли. Деякі з них подавали зброю, деякі - патрони. А це як раз і є співучастю у вбивстві", - сказав Земсков.

Раніше РБК-Україна писало, що вирок колишнім співробітникам "Беркута" можуть винести в середині 2021 року.

Також повідомлялося, що Аброськіна, Зінченка та Янішевського оголосили в міжнародний розшук.