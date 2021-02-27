Президент Вірменії відмовився звільнити главу Генштабу на прохання Пашиняна

Президент Вірменії Армен Саркісян відхилив прохання прем'єр-міністра Нікола Пашиняна щодо звільнення керівника Генерального штабу Збройних сил країни Оніка Гаспаряна. Пашинян звинуватив Гаспаряна у нібито спробі військового перевороту.
Як пояснили в прес-службі, канцелярія вірменського президента детально вивчила пропозицію Пашиняна та дійшла висновку, що проект указу про звільнення глави Генштабу суперечить конституції Вірменії.
У Саркісяна зазначили, що в ситуації з протестами у Вірменії він не підтримує жодної політичної сили.
Нагадаємо, 25 лютого глава Генштабу Вірменії закликав Пашиняна подати у відставку на тлі протестів у країні. Пашинян назвав це спробою військового перевороту.
Як писало РБК-Україна, після цього Пашинян заявив, що звернувся до президента країни з проханням про звільнення глави Генштабу.