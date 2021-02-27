Президент Армении отказался уволить главу Генштаба по просьбе Пашиняна

Президент Армении Армен Саркисян отклонил просьбу премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении руководителя Генерального штаба Вооруженных сил страны Оника Гаспаряна. Пашинян обвинил Гаспаряна в якобы попытке военного переворота.
Как пояснили в пресс-службе, канцелярия армянского президента детально изучила предложение Пашиняна и пришла к выводу, что проект указа об увольнении главы Генштаба противоречит конституции Армении.
У Саркисяна отметили, что в ситуации с протестами в Армении он не поддерживает ни одну из политических сил.
Напомним, 25 февраля глава Генштаба Армении призвал Пашиняна подать в отставку на фоне протестов в стране. Пашинян назвал это попыткой военного переворота.
Как писало РБК-Украина, после этого Пашинян заявил, что обратился к президенту страны с просьбой об увольнении главы Генштаба.