Президент Армении отказался уволить главу Генштаба по просьбе Пашиняна

Как пояснили в пресс-службе, канцелярия армянского президента детально изучила предложение Пашиняна и пришла к выводу, что проект указа об увольнении главы Генштаба противоречит конституции Армении.

У Саркисяна отметили, что в ситуации с протестами в Армении он не поддерживает ни одну из политических сил.