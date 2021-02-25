Військовий переворот у Вірменії: Пашинян звільнив голову Генштабу ЗС
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що звільнив голову Генерального штабу ЗС Оніка Гаспаряна. Він разом з 40 високопоставленими офіцерами зажадав відставки Пашиняна.
Про це прем'єр-міністр заявив в ході прямого ефіру на своїй сторінці в Facebook.
Міністр оборони вже готує відповідне рішення про призначення нового голови генштабу та його заступників, повідомив Пашинян.
"Я сьогодні прийняв рішення звільнити начальника генштабу і його першого заступника", - зазначив він.
Агенство Newsarmenia пише, що генштаб ВС Вірменії висловлює рішучий протест у зв'язку з необережним і необгрунтованим звільненням першого заступника начальника ГШ ЗС Вірменії Тирана Хачатряна.
Військовий назвав "несерйозними" висновки про неефективність ракетних комплексів "Іскандер", які раніше озвучив прем'єр-міністр.
"У такий складний для країни час подібне рішення є антидержавним і безвідповідальним кроком", - йдеться в заяві Генштабу.
Нагадаємо, вірменська армія зажадала відставки прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна. Він заявив про спробу військового перевороту у Вірменії.
Зазначимо, на цьому тижні в Єревані (Вірменія) поновилися акції протесту біля однієї з урядових будівель.