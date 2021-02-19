Політичний тиск на Росію має збільшуватись: МЗС зробив заяву

Україна разом з міжнародними партнерами працює над посиленням політичного тиску на Російську Федерацію. Зокрема, продовжується робота в міжнародних судах.
Про це заявив під час брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Разом з тим, за словами міністра, у цьому році запустять "Кримську платформу".
"Ми будемо працювати в міжнародних судах для притягення РФ до міжнародної політичної відповідальності. Будемо працювати з міжнародними партнерами, щоб тиск на Росію збільшувався, щоб ціна її агресії проти України ставала все дорожчою", - заявив він.
Нагадаємо, "Кримську платформу" запустять і на базі ПАРЄ. Це додаткова площадка для обговорення порушень прав людини на окупованому півострові.
Також стало відомо, що Франція приєднається до "Кримської платформи".
Разом з тим, Європейський парламент підтримує створення "Кримської платформи" для деокупації півострова.
Зазначимо, у вівторок, 23 лютого відбудеться засідання Генеральної асамблеї ООН. В ході нього Україна представить доповідь про ситуацію на тимчасово окупованих територіях.