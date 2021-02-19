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Политическое давление на Россию должно увеличиваться: МИД сделал заявление

Автор: Анастасия Рокитна

Украина вместе с международными партнерами работает над усилением политического давления на Российскую Федерацию. В частности, продолжается работа в международных судах.

Об этом заявил во время брифинга министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Вместе с тем, по словам министра, в этом году запустят "Крымскую платформу".

"Мы будем работать в международных судах для привлечении РФ к международной политической ответственности. Будем работать с международными партнерами, чтобы давление на Россию увеличивалось, чтобы цена ее агрессии против Украины становилась все дороже", - заявил он.

Напомним, "Крымскую" платформу запустят и на базе ПАСЕ. Это дополнительная площадка для обсуждения нарушений прав человека на оккупированном полуострове.

Также стало известно, что Франция присоединится к Крымской платформе.

Вместе с тем, Европейский парламент поддерживает создание "Крымской платформы" для деоккупации полуострова.

Отметим, во вторник, 23 февраля состоится заседание Генеральной ассамблеи ООН. В ходе него Украина представит доклад о ситуации на временно оккупированных территориях.

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