Європарламент підтримав Кримську платформу: країни ЄС мають сприяти

Європейський парламент підтримує створення Кримської платформи для деокупації півострова. І закликає керівництво Євросоюзу та країни-учасниці надати необхідне сприяння.

Про це йдеться в доповіді Європарламенту про стан виконання Угоди про асоціацію України з ЄС.

Крім того, керівництво Євросоюзу та країни-учасниці мають надати всю необхідну підтримку для Кримської платформи, а також забезпечувати координацію і систематизацію зусиль, спрямованих на відновлення територіальної цілісності України. Також рекомендується залучити Меджліс кримськотатарського народу до діяльності цієї платформи.

В документі йдеться, що Європарламент підтверджує свій заклик про створення міжнародного формату переговорів для деокупації Кримського півострова за активної участі ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кримську платформу запустять і на базі ПАРЄ. Це додатковий майданчик для обговорення порушень прав людини на окупованому півострові.

Також стало відомо, що Франція приєднається до Кримської платформі, проте хоче прояснити її мету.