Подозрение Тупицкому: имеет ли президент право отстранять главу КСУ

Офис генпрокурора заочно сообщил о подозрении главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому. Кроме того, прокуратура просит президента Владимира Зеленского отстранить его от исполнения обязанностей судьи.

Имеет ли президент на это право - разбиралось РБК-Украина.

Тупицкий стал фигурантом уголовного дела

В Офисе генпрокурора утром в понедельник, 28 декабря, сообщили, что Тупицкий не явился на допрос. Ему планировали лично вручить подозрение в совершении уголовного преступления.

"Сегодня Тупицкий не явился на допрос, сославшись на семейные обстоятельства. Но подтверждающих это документов не предоставил. Учитывая это, подозрение ему отправлено по почте, а не вручено лично. Соответственно, с этого момента он считается подозреваемым", - отметили РБК-Украина в пресс-службе прокуратуры.

Подозрение касается дела, открытого в 2013 году по факту незаконного присвоения активов Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области. Это предприятие сейчас находится на территории, подконтрольной так называемой "Донецкой народной республике".

Тупицкий, который тогда работал главой Донецкого апелляционного хозяйственного суда, по версии следствия, способствовал присвоению активов завода в судебном порядке.

Сейчас действующему главе КСУ вручено подозрение по ст. 384 (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) и ст. 386 (принуждение свидетеля к отказу от дачи показаний) Уголовного кодекса. Ему грозит до 5 лет тюрьмы за эти правонарушения.

У Зеленского есть право отстранить Тупицкого

В связи с сообщением о подозрении Офис генпрокурора направил Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности на 2 месяца.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский утверждает, что у главы государства есть такое право, и он может им воспользоваться на законных основаниях.

"Есть статья Уголовного процессуального кодекса, которая предусматривает возможность отстранения лица, назначенного президентом, от занимаемой должности на время досудебного расследования. Глава государства издает указы на основании Конституции и законов Украины. В данном случае Уголовный процессуальный кодекс является законом, и президент в полном соответствии с этим законом имеет право отстранить господина Тупицкого от должности судьи КСУ", - объяснил он в комментарии РБК-Украины.

Вениславский указывает, что особые гарантии судей КСУ от уголовного преследования касаются только возможности их задержания и ареста. Эти действия возможны только с согласия большинства судей Конституционного суда.

"Что касается процедуры отстранения, то она регламентируется только УПК, так что тут нет противоречий", - подчеркнул представитель Зеленского.

Тупицкий считает по-другому

У Тупицкого иное мнение по данной ситуации. Информированный источник в КСУ сообщил РБК-Украина, что глава суда считает незаконным свое уголовное преследование. В частности, по мнению Тупицкого, Государственное бюро расследований не имело полномочий вести дело против него.

"ГБР расследует дела по "должностям", и среди них есть судьи, но нет судей КСУ. ГБР вообще не может расследовать те статьи, по которым ему подозрение планировали объявить или уже объявили. Это общеуголовные дела, их расследует полиция", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, он намекает на возможный конфликт интересов у Офиса генпрокурора и ГБР, так как КСУ сейчас рассматривает дела о конституционности их функционирования.

По его словам, Тупицкий не явился в понедельник в прокуратуру на допрос "по уважительным причинам" и "намерений скрываться у него нет".

В то же время, он подчеркнул, что в этом году заседаний КСУ уже не будет. Часть судей ушла в отпуск на время новогодних праздников.