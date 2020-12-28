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Тупицькому відправили підозру поштою. Він став фігурантом кримінальної справи

Новость на русском → Київ, Понеділок 28 грудня 2020 12:07
Тупицькому відправили підозру поштою. Він став фігурантом кримінальної справи Фото: Олександр Тупицький (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому відправили підозру поштою. Сьогодні він не з'явився за нею до Офісу генерального прокурора.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в прокуратурі.

За його словами, Тупицький не з'явився, пославшись на сімейні обставини.

"Але підтверджуючих це документів не надав. Враховуючи це, підозру йому надіслано поштою, а не вручено особисто. Відповідно, з цього моменту він вважається підозрюваним", - зазначило джерело.

Він уточнив, що Тупицькому оголошено підозру у причетності до незаконного заволодіння Зуївським енергомеханічним заводом в Донецькій області. На сьогодні підприємство знаходиться на тимчасово окупованій території.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Офіс генпрокурора просить президента Володимира Зеленського відсторонити Тупицького після того, як він не з'явився за викликом.

В матеріалі "Голові Конституційного суду Тупицькому хочуть вручити підозру. Пояснюємо за що" РБК-Україна писало, що він може стати фігурантом кримінальної справи, в якій підозру вже оголошено колишньому голові Вищого хояйственного суду Віктору Татькову. Ймовірно, вони можуть бути причетні до заволодіння заводом, оформивши його на підставних осіб

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