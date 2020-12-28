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Тупицький не прийшов до Офісу генпрокурора за підозрою

Новость на русском → Київ, Понеділок 28 грудня 2020 11:38
Тупицький не прийшов до Офісу генпрокурора за підозрою Фото: Олександр Тупицький (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький не з'явився за викликом до Офісу генпрокурора. Сьогодні йому мали вручити підозру.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в прокуратурі.

"Ні, Тупицький сьогодні не з'явився", - зазначило джерело.

Нагадаємо, минулого тижня співробітники Державного бюро розслідувань вручили Тупицькому виклик до Офісу генпрокурора.

Як писало РБК-Україна, нинішньому голові Конституційного суду хочуть оголосити підозру в кримінальній справі семирічної давності. У цій справі підозрюваним вже є колишній голова Вищого господарського суду України Віктор Татьков, який оголошений українськими органами в розшук і на сьогодні переховується в Австрії під політичним притулком.

Журналісти програми "Схеми" з'ясували, що Тупицький і Татьков можуть бути причетними до незаконного заволодіння заводом в Донецькій області в 2006-2010 роках.

Стало відомо, що Офіс генпрокурора направив президенту Володимиру Зеленському клопотання про відсторонення голови Конституційного суду. Його просять відсторонити терміном на два місяці.

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