RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У першого заступника спікера Ради підтвердили коронавірус

Автор: Дмитро Левицький

У першого заступника голови Верховної ради Руслана Стефанчука підтвердили коронавірус. Народний депутат отримав позитивний тест на COVID-19.

Про це Стефанчук повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Не вберегли ні маска, яку я фактично не знімав із березня місяця, ні рукавиці, ні дезінфекції. Певно треба пройти й це випробування. Тому вимушено тимчасово вибуваю зі строю", - написав він.

Нагадаємо, вчора коронавірус підтвердили у спікера ВР Дмитра Разумкова. Після підтвердження зараження голова парламенту самоізолювався, він працюватиме дистанційно.

Пізніше стало відомо про захворювання на COVID-19 Олексія Резнікова - віце-прем'єра з питань реінтеграції окупованих територій.

Крім того, у понеділок коронавірус підтвердили у президента Володимира Зеленського

Того ж дня COVID-19 діагностували у голови Офісу президента. Президент та керівник його офісу пішли на самоізоляцію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Верховна РадаРуслан СтефанчукКоронавірус