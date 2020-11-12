UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

У первого заместителя спикера Рады подтвердили коронавирус

Автор: Дмитрий Левицкий

У первого заместителя главы Верховной рады Руслана Стефанчука подтвердили коронавирус. Народный депутат получил положительный тест на COVID-19.

Об этом Стефанчук сообщил на своей странице в Facebook.

"Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни перчатки, ни дезинфекции. Вероятно надо пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбывают из строя", - написал он.

Напомним, вчера коронавирус подтвердили у спикера ВР Дмитрия Разумкова. После подтверждения заражения глава парламента самоизолировался, он будет работать дистанционно.

Позже стало известно о заболевании COVID-19 Алексея Резникова - вице-премьера по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

Кроме того, в понедельник коронавирус подтвердили у президента Владимира Зеленского

В тот же день COVID-19 диагностировали у главы Офиса президента. Президент и руководитель его офиса пошли на самоизоляцию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Верховная РадаРуслан СтефанчукКоронавирус