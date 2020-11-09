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Зеленський захворів на COVID-19

Новость на русском → Київ, Понеділок 09 листопада 2020 17:16
Зеленський захворів на COVID-19 Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський захворів на COVID-19. Він піде на самоізоляцію, але продовжить виконувати президентські повноваження.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

За його словами, він отримав позитивний результат, незважаючи на всі карантинні заходи.

"У мене 37,5, а всім бажаю 36,6! Втім, відчуваю себе добре. Обіцяю ізолюватися і продовжую працювати. Більшість долає COVID19. І я теж це пройду. Все буде добре!", - зазначив Зеленський.

В Офісі президента додали, що Зеленський продовжить виконувати свої обов'язки в дистанційному режимі.

Також повідомляється, що голова Офісу Андрій Єрмак, його заступники та інші працівники здають ПЛР-тести на постійній основі. Заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів після хвороби отримала негативний тест і виходить на роботу в звичайному режимі.

Нагадаємо, в серпні стало відомо, що син Зеленського перехворів на коронавірус.

На початку літа захворіла також і дружина президента Олена Зеленська. Її госпіталізували з двобічною пневмонією в середині червня, але на початку липня вона вже одужала.

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