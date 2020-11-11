У віце-прем'єра Резнікова підтвердили коронавірус

Віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков захворів на коронавірус. Сьогодні він отримав позитивний ПЛР- тест.

Про це міністр повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Резніков додав, що на самоізоляцію пішов ще ввечері понеділка, 9 листопада, але результат тесту отримав тільки сьогодні.

"Почуваюсь нормально. Запахи, смаки - все ок ... Температура трошки вище норми. А легка ломота в тілі - як після занять спортом", - розповів віце-прем'єр про своє самопочуття.

Нагадаємо, сьогодні про зараження коронавірусом розповів Дмитро Разумков - голова Верховної ради. Після підтвердження COVID-19 спікер парламенту пішов на самоізоляцію.

Додамо, у понеділок стало відомо про зараження коронавірусом президента Володимира Зеленського

Того ж дня коронавірус підтвердили у голови Офісу президента Андрія Єрмака. Президент та керівник його офісу пішли на самоізоляцію.