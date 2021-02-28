У парламенті Вірменії не виключили можливість імпічменту президента країни

У парламенті Вірменії не виключили можливість імпічменту президента Армена Саркісяна. На такий крок можуть піти із-за відмови Саркісяна підписувати указ про звільнення голови генерального штабу Оніка Госпаряна .

Про це заявив депутат від правлячої фракції "Мій крок" Ваагн Овакимян у Facebook .

Депутат зазначив, що згідно з конституцією країни, президент може повернути клопотання з запереченням, однак Саркісян довільно реалізував свої повноваження. Це може призвести до дестабілізації ситуації в країні.

"Навіть людина з самим бурхливою уявою не може бачити в цьому процесі (відмову від підписання клопотання,- ред.) якісь антиконституційні елементи. Насправді ми маємо справу з довільним виконанням президентом своїх повноважень", - написав Овакимян.