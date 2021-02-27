Президент Вірменії відмовився звільнити главу Генштабу на прохання Пашиняна

Про це повідомила прес-служба президента Вірменії .

Як пояснили в прес-службі, канцелярія вірменського президента детально вивчила пропозицію Пашиняна та дійшла висновку, що проект указу про звільнення глави Генштабу суперечить конституції Вірменії.

"Президент республіки в рамках своїх конституційних повноважень повернув проект указу із запереченнями", - повідомили в канцелярії.

У Саркісяна зазначили, що в ситуації з протестами у Вірменії він не підтримує жодної політичної сили.