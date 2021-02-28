У парламенті Вірменії не виключили можливість імпічменту президента країни
У парламенті Вірменії не виключили можливість імпічменту президента Армена Саркісяна. На такий крок можуть піти із-за відмови Саркісяна підписувати указ про звільнення голови генерального штабу Оніка Госпаряна.
Про це заявив депутат від правлячої фракції "Мій крок" Ваагн Овакимян у Facebook.
Депутат зазначив, що згідно з конституцією країни, президент може повернути клопотання з запереченням, однак Саркісян довільно реалізував свої повноваження. Це може призвести до дестабілізації ситуації в країні.
"Навіть людина з самим бурхливою уявою не може бачити в цьому процесі (відмову від підписання клопотання,- ред.) якісь антиконституційні елементи. Насправді ми маємо справу з довільним виконанням президентом своїх повноважень", - написав Овакимян.
Нагадаємо, 25 лютого глава генштабу Гаспарян закликав прем'єр-міністра Вірменії Ніколу Пашиняна подати у відставку на тлі антиурядових акцій протесту. Пашинян, в свою чергу, звинуватив главу Генштабу в спробі військового перевороту у Вірменії.
Також РБК-Україна писало, що Пашинян звернувся до президента Армену Саркісяну з проханням про звільнення глави Генштабу.
При цьому Саркісян відхилив прохання Пашиняна. Він назвав проект указу про звільнення глави Генштабу невідповідним конституції Вірменії.