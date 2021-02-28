В парламенте Армении не исключили возможность импичмента президента страны

В парламенте Армении не исключили возможность импичмента президента Армена Саркисяна. На такой шаг могут пойти из-за отказа Саркисяна подписывать указ об увольнении главы генерального штаба Оника Госпаряна .

Об этом заявил депутат от правящей фракции "Мой шаг" Ваагн Овакимян в Facebook .

Депутат отметил, что согласно конституции страны президент может вернуть ходатайство с возражением, однако Саркисян произвольно реализовал свои полномочия. Это может привести к дестабилизации ситуации в стране.

"Даже человек с самым бурным воображением не может видеть в этом процессе (отказе от подписания ходатайства,- ред.) какие-то антиконституционные элементы. В действительности мы имеем дело с произвольным выполнением президентом своих полномочий", - написал Овакимян.