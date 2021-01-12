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Окупанти в Криму вчора затримали 120 кримських татар. В Україні порушили справу

Автор: Дмитро Левицький

Російські окупанти в Криму вчора, 11 січня, незаконно затримали понад 100 представників кримсько-татарського народу. Українська поліція порушила кримінальну справу.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ в Telegram-каналі.

Правоохоронці встановили, що вчора окупанти під виглядом перевірок документів та автомобілів кримських татар незаконно затримали 120 осіб з метою недопущення їх присутності на судовому засіданні у "справі Хізб ут-Тахрір". Засідання відбувалося сьогодні зранку в Ростові-на-Дону.

"За даним фактом слідчими Головного управління поліції Криму внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України", - заявили в МВС.

Причетним до незаконного затримання кримських татар загрожує до 5 років за ґратами.

Нагадаємо, сьогодні російський суд оголосив вирок "білогірській групі Хізб ут-Тахрір". Трьох кримських татар незаконно засудили на 13, 16 та 18 років позбавлення волі.

Як писало РБК-Україна, на рішення російського суду вже відреагували в МЗС України. Відомство попросило міжнародну спільноту посилити тиск на Росію.

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