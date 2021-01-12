Оккупанты в Крыму вчера задержали 120 крымских татар. В Украине возбудили дело

Российские оккупанты в Крыму вчера, 11 января, незаконно задержали более 100 представителей крымско-татарского народа. Украинская полиция возбудила уголовное дело.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Telegram-канале.

Правоохранители установили, что вчера оккупанты под видом проверок документов и автомобилей крымских татар незаконно задержали 120 лиц с целью недопущения их присутствия на судебном заседании по "делу Хизб ут-Тахрир". Заседание проходило сегодня утром в Ростове-на-Дону.

"По данному факту следователями Главного управления полиции Крыма внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины", - заявили в МВД.

Причастным к незаконному задержанию крымских татар грозит до 5 лет за решеткой.

Напомним, сегодня российский суд объявил приговор "белогорской группе Хизб ут-Тахрир". Трех крымских татар незаконно приговорили к 13, 16 и 18 годам лишения свободы.

Как писало РБК-Украина, на решение российского суда уже отреагировали в МИД Украины. Ведомство попросило международное сообщество усилить давление на Россию.