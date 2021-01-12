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"Висловлюємо протест": Україна зробила заяву через вирок суду РФ українцям

Новость на русском → Київ, Вівторок 12 січня 2021 11:04
"Висловлюємо протест": Україна зробила заяву через вирок суду РФ українцям Фото: будівля МЗС (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із рішенням російського суду про засудження трьох українців у справі "Хізб ут-Тахрір". Україна просить міжнародну спільноту посилити політико-дипломатичний тиск на РФ.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

Російський суд прийняв рішення засудити Енвера Омерова - на 18 років, Айдера Джаппарова - на 17 років, Різу Омерова - на 13 років позбавлення волі в колоніях суворого режиму.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із ганебним рішенням Південного окружного військового суду Російської Федерації від 12 січня 2021 року... Вимагаємо від РФ скасувати рішення суду і негайно звільнити Енвера і Різу Омерових, Айдера Джаппарова, а також усіх незаконно утримуваних громадян України", - йдеться у заяві.

Україна заявляє про системні політичні переслідування в тимчасово окупованому Криму з боку Росії.

"Закликаємо міжнародну спільноту засудити застосування РФ політичних переслідувань проти громадян України, а також посилити політико-дипломатичний тиск з метою звільнення незаконно затриманих нею українців та кримських татар", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, сьогодні Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону оголосив вирок жителям Білогірського району Криму, яких звинувачують у "здійсненні терористичної діяльності" та участі в організації "Хізб ут-Тахрір".

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