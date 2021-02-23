Під Офісом президента сталися сутички на акції через Стерненка

Під Офісом президента проходить акція на підтримку Сергія Стерненка / Наживо Активіста Стерненка засудили до 7 років та трьох місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Його обвинувачують у викрадені ексдепутата Щербича у 2015 році. Сам Стерненко не погоджується з вироком суду Posted by hromadske.ua on Tuesday, February 23, 2021

На територію Офісу президента нікого не пускають. Пояснюють тим, що там ремонт. Люди зібрались біля входу на територію ОП.

Люди вимагають звільнити активіста, якого сьогодні засудили до 7 років в'язниці. До Офісу президента стягнули силовиків.

Учасники протесту скандують "Свободу Стерненку!".

Між протестувальниками та силовиками сталися зіткнення, останні у відповідь пустили сльозогінний газ.

Фото: акція під Офісом президента (РБК-Україна)

Акції на підтримку активіста Стерненка сьогодні проходять не лише в Києві. Подібні заходи організували щонайменше у 10 містах України. Зокрема, звільнення Стерненка вимагали у Харкові, Львові, Сумах, Вінниці, Ужгороді та Івано-Франківську.