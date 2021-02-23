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Под Офисом президента произошли столкновения на акции из-за Стерненко

Автор: Дмитрий Левицкий, Анастасия Рокитна

Под Офисом президента Украины устроили акцию протеста из-за приговора активисту Сергею Стерненко. На Банковой собрались около 1500 человек.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Під Офісом президента проходить акція на підтримку Сергія Стерненка / Наживо

Активіста Стерненка засудили до 7 років та трьох місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Його обвинувачують у викрадені ексдепутата Щербича у 2015 році. Сам Стерненко не погоджується з вироком суду

Posted by hromadske.ua on Tuesday, February 23, 2021

На территорию Офиса президента никого не пускают. Объясняют тем, что там ремонт. Люди собрались у входа на территорию ОП.

Люди требуют освободить активиста, которого сегодня приговорили к 7 годам тюрьмы. К Офису президента стянули силовиков.

Участники протеста скандируют "Свободу Стерненко!".

Между протестующими и силовиками произошли столкновения, последние в ответ пустили слезоточивый газ.

Фото: акция под Офисом президента (РБК-Украина)

Акции в поддержку активиста Стерненко сегодня проходят не только в Киеве. Подобные мероприятия организовали минимум в 10 городах Украины. В частности, освобождения Стерненко требовали в Харькове, Львове, Сумах, Виннице, Ужгороде и Ивано-Франковске.

Напомним, сегодня Приморский районный суд города Одессы приговорил Стерненко к 7 годам лишения свободы в деле о похищении местного депутата. Суд также постановил конфисковать половину имущества активиста.

Как писало РБК-Украина, после оглашения приговора Стерненко под судом произошли столкновения между протестующими и силовиками. Участники акции в поддержку Стерненко пытались не допустить его отправку в СИЗО.

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Новости Украины КиевакциистолкновенияОфис президентаСергей Стерненко
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