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Офіс президента про наступне засідання РНБО: є загрози, рішення яких відкладалося

Автор: РБК-Україна

На засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО) 19 лютого мають намір усунути загрози, рішення яких відкладалося довгий час. Засідання частково пройде в закритому режимі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

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Офіс президента зазначає, що загрози нацбезпеці вимагають жорстких рішень. Також у Володимира Зеленського кажуть, що до 2019 року необхідні для захисту національної безпеки рішення відкладалися з політичних мотивів. У президента підкреслюють, що ці загрози стали свого роду "мінами уповільненої дії".

"Рішення, які приймаються в результаті колегіальної роботи Ради національної безпеки і оборони, повністю відповідають інтересам України на даному етапі розвитку нашої держави", - додали в Офісі.

Нагадаємо, на минулому засіданні РНБО щодо народного депутата Тараса Козака ввели санкції, що також призвело до закриття трьох телеканалів - "112 Україна", NewsOne і ZIK. Рішення було мотивовано тим, що в ефірі цих каналів звучить російська пропаганда. Тепер їх трансляція доступна тільки на YouTube.

Секретар РНБО Олексій Данілов також анонсував, що будуть введені санкції й проти інших народних депутатів.

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