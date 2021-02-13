Офис президента о следующем заседании СНБО: есть угрозы, решение которых откладывалось

На заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 19 февраля намерены устранить угрозы, решение которых откладывалось долгое время. Заседание частично пройдет в закрытом режиме.
Об этом говорится в сообщении на сайте президента.
Офис президента отмечает, что угрозы нацбезопасности требуют жестких решений. Также у Владимира Зеленского говорят, что до 2019 года необходимые для защиты национальной безопасности решения откладывались по политическим мотивам. У президента подчеркивают, что эти угрозы стали своего рода "минами замедленного действия".
"Решения, которые принимаются в результате коллегиальной работы Совета национальной безопасности и обороны, полностью соответствуют интересам Украины на данном этапе развития нашего государства", - добавили в Офисе.
Напомним, на прошлом заседании СНБО в отношении народного депутата Тараса Козака ввели санкции, что также привело к закрытию трех его телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZIK. Решение было мотивировано тем, что в эфире этих каналов звучит российская пропаганда. Теперь их трансляция доступна только на YouTube.
Секретарь СНБО Алексей Данилов также анонсировал, что будут введены санкции и против других народных депутатов.